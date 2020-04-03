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В Италии за последние сутки от коронавируса умерли 766 человек, практически столько же, как и днем ранее. Общее количество умерших увеличилось до 14681.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Corierra dela Serra.
По сравнению со вчерашним днем несколько снизилось количество новых больных — 4585 за последние сутки.
С начала эпидемии в Италии 119827 человека заразились коронавирусом. Цифра включает тех, кто умер, и тех, кто вылечился.
Всего в стране 85 388 текущих случаев заражения. Из них 28741 госпитализированных пациентов с симптомами; 4068 находятся в отделениях интенсивной терапии.
На сегодня 19758 человек вылечились. За последние сутки это число выросло на 1480 человек.
Среди регионов лидером по количеству случаев остается Ломбардия — 47.520 случаев коронавируса (+1455 за сутки или +3.2%). Далее следуют Эмилия-Романья — 15.932 (+599, +3.9%), Пьемонт — 10.896 (+543, +5.2%) и Венето — 10.464 (+353, +3.5%).
Ранее сообщалось, что в Италии из-за пандемии коронавируса COVID-19 число жертв среди врачей увеличилось до 73.
Напомним, правительство Италии обратилось к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков, ряд стран уже предоставил итальянской стороне такую поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, которая страдает от эпидемии коронавируса и является лидером в мире по количеству жертв.
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В Италии за последние сутки от коронавируса умерли 766 человек, практически столько же, как и днем ранее. Общее количество умерших увеличилось до 14681.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Corierra dela Serra.
По сравнению со вчерашним днем несколько снизилось количество новых больных — 4585 за последние сутки.
С начала эпидемии в Италии 119827 человека заразились коронавирусом. Цифра включает тех, кто умер, и тех, кто вылечился.
Всего в стране 85 388 текущих случаев заражения. Из них 28741 госпитализированных пациентов с симптомами; 4068 находятся в отделениях интенсивной терапии.
На сегодня 19758 человек вылечились. За последние сутки это число выросло на 1480 человек.
Среди регионов лидером по количеству случаев остается Ломбардия — 47.520 случаев коронавируса (+1455 за сутки или +3.2%). Далее следуют Эмилия-Романья — 15.932 (+599, +3.9%), Пьемонт — 10.896 (+543, +5.2%) и Венето — 10.464 (+353, +3.5%).
Ранее сообщалось, что в Италии из-за пандемии коронавируса COVID-19 число жертв среди врачей увеличилось до 73.
Напомним, правительство Италии обратилось к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков, ряд стран уже предоставил итальянской стороне такую поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, которая страдает от эпидемии коронавируса и является лидером в мире по количеству жертв.