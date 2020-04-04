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В Турции усилены карантинные мероприятия. В частности лицам моложе 20 лет запрещено выходить на улицу, все обязаны носить защитные маски, на 15 дней закрыты въезд и выезд автотранспорта в 30 крупных городов и провинции Зонгулдак.
Об этом 3 апреля сообщил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Укринформ.
— С этой ночи мы закрываем въезд и выезд транспортных средств из 30-ти крупных городов и провинции Зонгулдак. С полуночи мы также вводим запрет для лиц моложе 20 лет на выход на улицу, — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам Президента Турции, с завтрашнего дня обязательным является ношение масок в многолюдных местах, таких как маркеты и рынки.
— Административные взыскания и судебные преследования применяться без колебаний ко всем тем, кто не выполняет требования. Я доверяю своей нации, это не пустые слова. Мы видим проявления этого доверия на каждом шагу. Чем лучше мы соблюдаем правила, тем сильнее контролируем ситуацию и можем противостоять угрозе, — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
За последние сутки в Турции зафиксированы 2786 новых случаев инфицирования коронавирусом, 69 человек умерли. Общее количество случаев инфицирования - 20 921, всего умерли 425 человек. Выздоровели 484 человека.
Как сообщалось, на время карантина Кабмин поручил установить контрольные пункты между всеми областями. Информации о том, будут ли блокпосты в Николаевской области пока нет.
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В Турции усилены карантинные мероприятия. В частности лицам моложе 20 лет запрещено выходить на улицу, все обязаны носить защитные маски, на 15 дней закрыты въезд и выезд автотранспорта в 30 крупных городов и провинции Зонгулдак.
Об этом 3 апреля сообщил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Укринформ.
— С этой ночи мы закрываем въезд и выезд транспортных средств из 30-ти крупных городов и провинции Зонгулдак. С полуночи мы также вводим запрет для лиц моложе 20 лет на выход на улицу, — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам Президента Турции, с завтрашнего дня обязательным является ношение масок в многолюдных местах, таких как маркеты и рынки.
— Административные взыскания и судебные преследования применяться без колебаний ко всем тем, кто не выполняет требования. Я доверяю своей нации, это не пустые слова. Мы видим проявления этого доверия на каждом шагу. Чем лучше мы соблюдаем правила, тем сильнее контролируем ситуацию и можем противостоять угрозе, — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
За последние сутки в Турции зафиксированы 2786 новых случаев инфицирования коронавирусом, 69 человек умерли. Общее количество случаев инфицирования - 20 921, всего умерли 425 человек. Выздоровели 484 человека.
Как сообщалось, на время карантина Кабмин поручил установить контрольные пункты между всеми областями. Информации о том, будут ли блокпосты в Николаевской области пока нет.