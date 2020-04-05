Водолазы-разведчики Очаковского 73 морского центра специального назначения продолжают выполнять плановые спуски под воду в рамках боевой подготовки.

Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

Отмечается, что разведчики центра специализируются на диверсионной работе на воде и под водой.

— Разведчики морского центра специализируются на диверсионной работе на воде и под водой. Кроме специальных действий на воде мы выполняем задачи как сухопутный компонент отечественных Сил специальных операций, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Очаковского 73-го морского центра спецзначения приняли участие в международных учениях «Си Бриз-2019».