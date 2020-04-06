Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар перерегистрировался как практикующий врач и начал работать одну смену в неделю, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис премьера Ирландии.

«Многие из его семьи и друзей работают в здравоохранении. Он хотел помочь даже в небольшом объеме», — рассказал пресс-секретарь Лео Варадкара.

Лео Варадкар работал врачом в течение семи лет, прежде чем оставил профессию ради политической карьеры.

Он был исключен из медицинского реестра в 2013 году, но теперь снова зарегистрировался и предложил свои услуги руководителю службы здравоохранения страны.

По последним данным в Ирландии зафиксировано 4994 случая заражения коронавируса. 158 человек умерли, 25 — выздоровели.

Ранее сообщалось, что главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова призвала граждан не заниматься самолечением и положится на специалистов в вопросе выявления и лечения коронавирусной инфекции.