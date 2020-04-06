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В Германии четвертый день подряд фиксируют снижение случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на институт Роберта Коха.
Отмечается, что по состоянию на понедельник 6 апреля в Германии зафиксировано 3 тысячи 677 случаев заболевания коронавирусом, в воскресенье было зарегистрировано 5 тысяч 936 случаев, наблюдается снижение ежедневной заболеваемости новыми случаями.
По состоянию на утро 6 апреля согласно данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), в Германии зарегистрировано 100 тысяч 123 инфицированных, выздоровели 28 тысяч 700 человек, 1 тысяча 584 человека умерли.
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В Германии четвертый день подряд фиксируют снижение случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на институт Роберта Коха.
Отмечается, что по состоянию на понедельник 6 апреля в Германии зафиксировано 3 тысячи 677 случаев заболевания коронавирусом, в воскресенье было зарегистрировано 5 тысяч 936 случаев, наблюдается снижение ежедневной заболеваемости новыми случаями.
По состоянию на утро 6 апреля согласно данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), в Германии зарегистрировано 100 тысяч 123 инфицированных, выздоровели 28 тысяч 700 человек, 1 тысяча 584 человека умерли.