В Германии четвертый день подряд фиксируют снижение случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на институт Роберта Коха.

Отмечается, что по состоянию на понедельник 6 апреля в Германии зафиксировано 3 тысячи 677 случаев заболевания коронавирусом, в воскресенье было зарегистрировано 5 тысяч 936 случаев, наблюдается снижение ежедневной заболеваемости новыми случаями.

По состоянию на утро 6 апреля согласно данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), в Германии зарегистрировано 100 тысяч 123 инфицированных, выздоровели 28 тысяч 700 человек, 1 тысяча 584 человека умерли.