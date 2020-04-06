С сегодняшнего дня 6 апреля, в Венгрии для владельцев автомобилей будет бесплатной парковка, так правительство хочет снизить уровень пользования общественным транспортом во время пандемии.

Об этом сообщает Европейская правда.

— Соблюдение безопасного расстояния между людьми является одним из важнейших средств сдерживания эпидемии коронавируса. Поскольку в общественном транспорте это невозможно или возможно лишь в ограниченных масштабах, важно, чтобы те, кто может, могли использовать свои автомобили, - сказал премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, в интересах урегулирования ситуации в воскресенье правительство издало указ, согласно которому с 6 апреля парковка в общественных пространствах в Венгрии будет бесплатной.

По состоянию на утро понедельника в Венгрии подтверждено 744 случая заболевания коронавирусом, в том числе 11 за последние сутки. В результате болезни умерли 38 человек. С начала эпидемии вылечились 67 инфицированных.



