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С сегодняшнего дня 6 апреля, в Венгрии для владельцев автомобилей будет бесплатной парковка, так правительство хочет снизить уровень пользования общественным транспортом во время пандемии.
Об этом сообщает Европейская правда.
— Соблюдение безопасного расстояния между людьми является одним из важнейших средств сдерживания эпидемии коронавируса. Поскольку в общественном транспорте это невозможно или возможно лишь в ограниченных масштабах, важно, чтобы те, кто может, могли использовать свои автомобили, - сказал премьер-министр Виктор Орбан.
По его словам, в интересах урегулирования ситуации в воскресенье правительство издало указ, согласно которому с 6 апреля парковка в общественных пространствах в Венгрии будет бесплатной.
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С сегодняшнего дня 6 апреля, в Венгрии для владельцев автомобилей будет бесплатной парковка, так правительство хочет снизить уровень пользования общественным транспортом во время пандемии.
Об этом сообщает Европейская правда.
— Соблюдение безопасного расстояния между людьми является одним из важнейших средств сдерживания эпидемии коронавируса. Поскольку в общественном транспорте это невозможно или возможно лишь в ограниченных масштабах, важно, чтобы те, кто может, могли использовать свои автомобили, - сказал премьер-министр Виктор Орбан.
По его словам, в интересах урегулирования ситуации в воскресенье правительство издало указ, согласно которому с 6 апреля парковка в общественных пространствах в Венгрии будет бесплатной.