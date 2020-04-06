В Италии число пациентов с коронавирусом, которым требуется лечение в палатах интенсивной терапии, снижается третий день подряд.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на телеканал Rai News.

Так, сейчас в таких палатах находятся 3898 человек, что на 79 человек меньше, чем днем ранее.

За последний день в Италии выявили 1941 новый случай коронавируса, в настоящее время COVID-19 в стране болеют 93187 человек.

Выздоровели 22 837 человек, 1022 из них — за последние сутки.

Умерли за последние сутки 636 человек, общее число жертв коронавируса в Италии — 16523 человек.

Накануне в Италии зафиксировали 525 смертей, что стало самым низким показателем с 19 марта.

Напомним, в Италии коронавирус победила 104-летняя женщина, она стала самым пожилым человеком в мире, преодолевшим болезнь.