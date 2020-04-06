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В Италии число пациентов с коронавирусом, которым требуется лечение в палатах интенсивной терапии, снижается третий день подряд.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на телеканал Rai News.
Так, сейчас в таких палатах находятся 3898 человек, что на 79 человек меньше, чем днем ранее.
За последний день в Италии выявили 1941 новый случай коронавируса, в настоящее время COVID-19 в стране болеют 93187 человек.
Выздоровели 22 837 человек, 1022 из них — за последние сутки.
Умерли за последние сутки 636 человек, общее число жертв коронавируса в Италии — 16523 человек.
Накануне в Италии зафиксировали 525 смертей, что стало самым низким показателем с 19 марта.
Напомним, в Италии коронавирус победила 104-летняя женщина, она стала самым пожилым человеком в мире, преодолевшим болезнь.
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В Италии число пациентов с коронавирусом, которым требуется лечение в палатах интенсивной терапии, снижается третий день подряд.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на телеканал Rai News.
Так, сейчас в таких палатах находятся 3898 человек, что на 79 человек меньше, чем днем ранее.
За последний день в Италии выявили 1941 новый случай коронавируса, в настоящее время COVID-19 в стране болеют 93187 человек.
Выздоровели 22 837 человек, 1022 из них — за последние сутки.
Умерли за последние сутки 636 человек, общее число жертв коронавируса в Италии — 16523 человек.
Накануне в Италии зафиксировали 525 смертей, что стало самым низким показателем с 19 марта.
Напомним, в Италии коронавирус победила 104-летняя женщина, она стала самым пожилым человеком в мире, преодолевшим болезнь.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь