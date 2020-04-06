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Об этом сообщает hromadske со ссылкой на израильское издание Mako.
В институте отметили, что это далеко не вакцина, но обнаружение антител является первым шагом на пути к вакцинации, то есть производство лекарств от эпидемии может начаться гораздо раньше, чем ожидалось.
Сообщается, что антитела получены из образцов крови, взятых у пациентов и животных, которые выздоровели.
Ранее сообщалось, что в Испании до конца месяца ученые могут разработать прототип вакцины от коронавируса.
Напомним, что Европейский союз предоставит 80 миллионов евро немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину от коронавируса
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Об этом сообщает hromadske со ссылкой на израильское издание Mako.
В институте отметили, что это далеко не вакцина, но обнаружение антител является первым шагом на пути к вакцинации, то есть производство лекарств от эпидемии может начаться гораздо раньше, чем ожидалось.
Сообщается, что антитела получены из образцов крови, взятых у пациентов и животных, которые выздоровели.
Ранее сообщалось, что в Испании до конца месяца ученые могут разработать прототип вакцины от коронавируса.
Напомним, что Европейский союз предоставит 80 миллионов евро немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину от коронавируса
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь