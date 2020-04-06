Об этом сообщает hromadske со ссылкой на израильское издание Mako.

В институте отметили, что это далеко не вакцина, но обнаружение антител является первым шагом на пути к вакцинации, то есть производство лекарств от эпидемии может начаться гораздо раньше, чем ожидалось.

Сообщается, что антитела получены из образцов крови, взятых у пациентов и животных, которые выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Испании до конца месяца ученые могут разработать прототип вакцины от коронавируса.