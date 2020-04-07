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Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке станет больницей скорой помощи на время пандемии коронавируса COVID-19.
Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на настоятеля храма епископа Клифтона Дэниела.
По словам настоятеля, девять медицинских палаток вместимостью до 200 пациентов будут установлены в здании собора к концу этой недели. На прошлой неделе в собор уже доставили 400 больничных коек.
— Последним подобным событием была пандемия испанского гриппа в 1918 году, но мир был другим, не думаю, что тогда собор использовали таким образом. Традиционно в прежние века соборы всегда использовались таким образом, это как во время чумы. Так что это не выходит за рамки опыта, это просто для нас в новинку, - отметил Клифтон Дэниел.
Как сообщил директор больницы Джеймс Паттерсон, пациентов доставят в полевой госпиталь к концу этой или началу следующей недели.
Однако, по словам Паттерсона, прежде предстоит еще многое сделать, например, установить душевые кабины.
Город Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь и в одноименном штате фиксируются самые высокие показатели заболеваемости.
В штате Нью-Йорк диагностировали более 131,9 тысяч случаев заражения COVID-19, свыше 4,7 тысяч человек с коронавирусом скончались.
Напомним, что в Первомайске волонтеры помогают пенсионерам, медикам и правоохранителям, Ярослава Белоус одна из организаторов волонтерского движения, начала сбор средств для покупки защитных костюмов, очков и бахил, уже собрано и освоено порядка 15 тысяч гривен.
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Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке станет больницей скорой помощи на время пандемии коронавируса COVID-19.
Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на настоятеля храма епископа Клифтона Дэниела.
По словам настоятеля, девять медицинских палаток вместимостью до 200 пациентов будут установлены в здании собора к концу этой недели. На прошлой неделе в собор уже доставили 400 больничных коек.
— Последним подобным событием была пандемия испанского гриппа в 1918 году, но мир был другим, не думаю, что тогда собор использовали таким образом. Традиционно в прежние века соборы всегда использовались таким образом, это как во время чумы. Так что это не выходит за рамки опыта, это просто для нас в новинку, - отметил Клифтон Дэниел.
Как сообщил директор больницы Джеймс Паттерсон, пациентов доставят в полевой госпиталь к концу этой или началу следующей недели.
Однако, по словам Паттерсона, прежде предстоит еще многое сделать, например, установить душевые кабины.
Город Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь и в одноименном штате фиксируются самые высокие показатели заболеваемости.
В штате Нью-Йорк диагностировали более 131,9 тысяч случаев заражения COVID-19, свыше 4,7 тысяч человек с коронавирусом скончались.
Напомним, что в Первомайске волонтеры помогают пенсионерам, медикам и правоохранителям, Ярослава Белоус одна из организаторов волонтерского движения, начала сбор средств для покупки защитных костюмов, очков и бахил, уже собрано и освоено порядка 15 тысяч гривен.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь