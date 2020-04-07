Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке станет больницей скорой помощи на время пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на настоятеля храма епископа Клифтона Дэниела.

По словам настоятеля, девять медицинских палаток вместимостью до 200 пациентов будут установлены в здании собора к концу этой недели. На прошлой неделе в собор уже доставили 400 больничных коек.

— Последним подобным событием была пандемия испанского гриппа в 1918 году, но мир был другим, не думаю, что тогда собор использовали таким образом. Традиционно в прежние века соборы всегда использовались таким образом, это как во время чумы. Так что это не выходит за рамки опыта, это просто для нас в новинку, - отметил Клифтон Дэниел.

Как сообщил директор больницы Джеймс Паттерсон, пациентов доставят в полевой госпиталь к концу этой или началу следующей недели.

Однако, по словам Паттерсона, прежде предстоит еще многое сделать, например, установить душевые кабины.

Город Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь и в одноименном штате фиксируются самые высокие показатели заболеваемости.

В штате Нью-Йорк диагностировали более 131,9 тысяч случаев заражения COVID-19, свыше 4,7 тысяч человек с коронавирусом скончались.

Напомним, что в Первомайске волонтеры помогают пенсионерам, медикам и правоохранителям, Ярослава Белоус одна из организаторов волонтерского движения, начала сбор средств для покупки защитных костюмов, очков и бахил, уже собрано и освоено порядка 15 тысяч гривен.