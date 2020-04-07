В Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225.

Об этом свидетельствуют данные федерального Института Роберта Коха, сообщает Европейская правда.

Количество новых случаев заболевания во вторник было выше, чем 3677 новых заражений, зарегистрированных в понедельник.

До последнего времени темпы роста количества новых заражений снижались четыре дня подряд.

Также в течение последних суток значительно возросло количество умерших – на 173. В понедельник зарегистрировали 92 смерти.

Всего в Германии от коронавирусной болезни умерли 1607 человек.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 7 апреля во всем мире зарегистрировали 1 347 676 случаев инфицирования коронавирусом. Преодолели болезнь 277 331 зараженных, стали жертвами COVID-19 – 74 744 человек.