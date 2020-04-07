|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|06:19
|Заход солнца:
|19:29
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца:
|19:40
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.25 грн
|EUR
|28.75 грн
|29.6 грн
В Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225.
Об этом свидетельствуют данные федерального Института Роберта Коха, сообщает Европейская правда.
Количество новых случаев заболевания во вторник было выше, чем 3677 новых заражений, зарегистрированных в понедельник.
До последнего времени темпы роста количества новых заражений снижались четыре дня подряд.
Всего в Германии от коронавирусной болезни умерли 1607 человек.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 7 апреля во всем мире зарегистрировали 1 347 676 случаев инфицирования коронавирусом. Преодолели болезнь 277 331 зараженных, стали жертвами COVID-19 – 74 744 человек.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
В Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225.
Об этом свидетельствуют данные федерального Института Роберта Коха, сообщает Европейская правда.
Количество новых случаев заболевания во вторник было выше, чем 3677 новых заражений, зарегистрированных в понедельник.
До последнего времени темпы роста количества новых заражений снижались четыре дня подряд.
Всего в Германии от коронавирусной болезни умерли 1607 человек.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 7 апреля во всем мире зарегистрировали 1 347 676 случаев инфицирования коронавирусом. Преодолели болезнь 277 331 зараженных, стали жертвами COVID-19 – 74 744 человек.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь