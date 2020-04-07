Состояние британского премьер-министра Бориса Джонсона, который заболел коронавирусом, ухудшилось.

Об этом пишет Voa.news.

У Джонсона обнаружили коронавирус 26 марта и больше недели он оставался в изоляции в лондонской резиденции на Давнинґ стрит, выполняя обязанности главы правительства.

Сам Джонсон написал в Twitter: «Я пошел в больницу для обычных проверок, поскольку у меня и дальше симптомы коронавируса».

Он также писал, что остается в позитивном настроении, но позже Бориса Джонсона поместили в реанимационное отделение.

Согласно официальным сообщениям у премьер-министра не проходила повышенная температура и кашель, и эти симптомы «ухудшились».

Представитель британского правительства в понедельник опроверг предположение, что Бориса Джонсона подключили к аппарату искусственного дыхания, однако впоследствии были сообщения, что врачи использовали приспособления, обеспечивающие его дополнительным кислородом.

Представитель в Лондоне также сообщил, что премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба исполнять обязанности главы правительства «там, где нужно».

Президент США Дональд Трамп, комментируя новость, сказал, что все американцы «молятся за выздоровление» Джонсона, которого он назвал «очень хорошим другом и другом нашей страны».

— В это трудное время я выражаю полную поддержку Борису Джонсону, его родным и британскому народу, - написал в Twitter французский президент Эммануэль Макрон.

Напомним, что в Украине по состоянию на 09:00 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.