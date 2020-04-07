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После четырех дней снижения смертность от коронавируса в Испании снова возросла: за сутки в стране умерли 743 человека.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании, пишет Новое время.
Испания занимает второе место в мире по числу случаев заражения коронавирусом и количеству умерших.
Во всем мире коронавирусом заразились более 1,3 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 70 тысяч пациентов. От COVID-19 вылечились по меньшей мере 270 тысяч человек.
Напомним, в Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225.
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После четырех дней снижения смертность от коронавируса в Испании снова возросла: за сутки в стране умерли 743 человека.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании, пишет Новое время.
Испания занимает второе место в мире по числу случаев заражения коронавирусом и количеству умерших.
Во всем мире коронавирусом заразились более 1,3 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 70 тысяч пациентов. От COVID-19 вылечились по меньшей мере 270 тысяч человек.
Напомним, в Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь