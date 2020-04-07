После четырех дней снижения смертность от коронавируса в Испании снова возросла: за сутки в стране умерли 743 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании, пишет Новое время.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в стране было выявлено около пяти тысяч новых случаев заражения. Всего инфицированы 140 тысяч 510 человек.

За все время эпидемии в Испании умерло 13 тысяч 798 пациентов с коронавирусом, 43 тысячи 208 вылечились.

Испания занимает второе место в мире по числу случаев заражения коронавирусом и количеству умерших.

Во всем мире коронавирусом заразились более 1,3 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 70 тысяч пациентов. От COVID-19 вылечились по меньшей мере 270 тысяч человек.

Напомним, в Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225.