Всемирная организация здравоохранения призывает руководство стран где приняты карантинные меры в связи с пандемией коронавируса в мире не отменять карантинные мероприятия слишком рано.

Об этом пишет Reuters.

Такие рекомендации на виртуальном брифинге во вторник озвучил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

— Одна из самых важных частей - не отпускать меры слишком рано, чтобы больше не отступать. Это похоже на то, как вы заболели сами, если вы рано встаете с постели и слишком рано бежите, вы рискуете отступить и у вас возникнут осложнения, - добавил он.

Как известно, в Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225, хотя до этого четыре дня наблюдалось снижение новых случаев. Также, после четырех дней снижения смертность от коронавируса в Испании снова возросла: за сутки в стране умерли 743 человека.

В то же самое время правительство Чехии решило ослабить некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Такое же решение об ослаблении карантинных мер приняла премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая в понедельник, 6 апреля, объявила о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии COVID-19.