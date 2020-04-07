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Всемирная организация здравоохранения призывает руководство стран где приняты карантинные меры в связи с пандемией коронавируса в мире не отменять карантинные мероприятия слишком рано.
Об этом пишет Reuters.
Такие рекомендации на виртуальном брифинге во вторник озвучил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
— Одна из самых важных частей - не отпускать меры слишком рано, чтобы больше не отступать. Это похоже на то, как вы заболели сами, если вы рано встаете с постели и слишком рано бежите, вы рискуете отступить и у вас возникнут осложнения, - добавил он.
Как известно, в Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225, хотя до этого четыре дня наблюдалось снижение новых случаев. Также, после четырех дней снижения смертность от коронавируса в Испании снова возросла: за сутки в стране умерли 743 человека.
В то же самое время правительство Чехии решило ослабить некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Такое же решение об ослаблении карантинных мер приняла премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая в понедельник, 6 апреля, объявила о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения призывает руководство стран где приняты карантинные меры в связи с пандемией коронавируса в мире не отменять карантинные мероприятия слишком рано.
Об этом пишет Reuters.
Такие рекомендации на виртуальном брифинге во вторник озвучил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
— Одна из самых важных частей - не отпускать меры слишком рано, чтобы больше не отступать. Это похоже на то, как вы заболели сами, если вы рано встаете с постели и слишком рано бежите, вы рискуете отступить и у вас возникнут осложнения, - добавил он.
Как известно, в Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225, хотя до этого четыре дня наблюдалось снижение новых случаев. Также, после четырех дней снижения смертность от коронавируса в Испании снова возросла: за сутки в стране умерли 743 человека.
В то же самое время правительство Чехии решило ослабить некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Такое же решение об ослаблении карантинных мер приняла премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая в понедельник, 6 апреля, объявила о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии COVID-19.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь