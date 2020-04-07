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На северо-востоке Италии полиция оштрафовала пожилую женщину, которая в течение дня 11 раз сходила в магазин.
Об этом сообщает Европейская правда.
Правоохранители заметили пожилую женщину на улице городка Градо в воскресенье.
Когда она в очередной раз отправилась совершать покупки, офицеры призывали ее остаться дома, однако это не подействовало. Когда итальянка вышла в магазин одиннадцатый раз, полиция выписала ей штраф в размере 280 евро. При этом если женщина не оплатит его в течение 30 дней, сумма штрафа увеличится до 400 евро.
Как говорится, не известно, что купила итальянка во время своего одиннадцатого похода в магазин, однако известно, что одними из первых ее покупок были два сандвича.
Как известно, в Италии установлен жесткий карантин в связи с эпидемией коронавируса. Гражданам не разрешено покидать свои дома без обоснованных причин, одной из которых считается поход в магазин.
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На северо-востоке Италии полиция оштрафовала пожилую женщину, которая в течение дня 11 раз сходила в магазин.
Об этом сообщает Европейская правда.
Правоохранители заметили пожилую женщину на улице городка Градо в воскресенье.
Когда она в очередной раз отправилась совершать покупки, офицеры призывали ее остаться дома, однако это не подействовало. Когда итальянка вышла в магазин одиннадцатый раз, полиция выписала ей штраф в размере 280 евро. При этом если женщина не оплатит его в течение 30 дней, сумма штрафа увеличится до 400 евро.
Как говорится, не известно, что купила итальянка во время своего одиннадцатого похода в магазин, однако известно, что одними из первых ее покупок были два сандвича.
Как известно, в Италии установлен жесткий карантин в связи с эпидемией коронавируса. Гражданам не разрешено покидать свои дома без обоснованных причин, одной из которых считается поход в магазин.
Ранее на юге Франции за нарушение правил карантина оштрафовали мужчину, который выгуливал кошку на 8-метровом поводке.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь