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Посол Израиля в Украине Йоэль Лион обратился к своим согражданам, которые планируют отправиться в паломничество в Умань, и просит остаться дома.
Совместное обращение дипломата с мэром города Умани Александром Цебрием, главным раввином Украины Моше Азманом и главным раввином Умани Яковом Джантой опубликовано на странице посольства в Facebook.
Он также также призвал их придерживаться всех карантинных мер.
— Тора заповедует нам оставаться как можно дальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах, — говорится в обращении.
Людям рекомендуют не выходить на улицу, не собираться в группы более двух человек, носить маски, выходя на улицу, а в случае болезни обращаться к медикам.
Полиция будет следить за соблюдением карантина, а каждый нарушитель будет оштрафован на сумму от 17 тысяч гривен.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с малой фракцией «Слуги народа» рассказал, что ряд карантинных мер могут сохраниться в силе до сентября.
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Посол Израиля в Украине Йоэль Лион обратился к своим согражданам, которые планируют отправиться в паломничество в Умань, и просит остаться дома.
Совместное обращение дипломата с мэром города Умани Александром Цебрием, главным раввином Украины Моше Азманом и главным раввином Умани Яковом Джантой опубликовано на странице посольства в Facebook.
Он также также призвал их придерживаться всех карантинных мер.
— Тора заповедует нам оставаться как можно дальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах, — говорится в обращении.
Людям рекомендуют не выходить на улицу, не собираться в группы более двух человек, носить маски, выходя на улицу, а в случае болезни обращаться к медикам.
Полиция будет следить за соблюдением карантина, а каждый нарушитель будет оштрафован на сумму от 17 тысяч гривен.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с малой фракцией «Слуги народа» рассказал, что ряд карантинных мер могут сохраниться в силе до сентября.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь