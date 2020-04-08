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За сутки на границе сотрудники Госпогранслужбы обнаружили семь человек, которые нарушили правила самоизоляции, большинство из них остановили на Львовщине во время выезда в Польшу.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Четверо из семи нарушителей прибыли в пункт пропуска «Краковец» на Львовщине. Трое из них - двое мужчин и одна женщина - ехали одним автомобилем. Во время проверки по базам данных, выяснилось, что компания 6 апреля приехала в Украину из-за границы, все они подписали согласие и должны были находиться на добровольной самоизоляции до 20 апреля, но уже через сутки снова оказались на границе.
— По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции, составили на нарушителей протоколы админнарушений по статье 44-3 КУоАП, - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что въезжая в Украину во время карантина уже 155 тысяч человек дали согласие на добровольную самоизоляцию. Информацию об этих гражданах пограничники вносят в базу данных. В случае, если такие лица в течение двух недель с момента подписания согласия снова появляются на границе, сотрудники Госпогранслужбы сообщают о них в полицию.
— Всего на государственной границе Украины уже выявлено около 30 человек, нарушивших правила самоизоляции, - сказано в сообщении.
Отметим, что нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, грозит штрафом от 17 до 34 тысяч гривен.
Ранее, в Министерстве внутренних дел рассказали, что за нарушение правил самоизоляции оштрафовали 130 украинцев, которые вернулись из-за границы.
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За сутки на границе сотрудники Госпогранслужбы обнаружили семь человек, которые нарушили правила самоизоляции, большинство из них остановили на Львовщине во время выезда в Польшу.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Четверо из семи нарушителей прибыли в пункт пропуска «Краковец» на Львовщине. Трое из них - двое мужчин и одна женщина - ехали одним автомобилем. Во время проверки по базам данных, выяснилось, что компания 6 апреля приехала в Украину из-за границы, все они подписали согласие и должны были находиться на добровольной самоизоляции до 20 апреля, но уже через сутки снова оказались на границе.
— По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции, составили на нарушителей протоколы админнарушений по статье 44-3 КУоАП, - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что въезжая в Украину во время карантина уже 155 тысяч человек дали согласие на добровольную самоизоляцию. Информацию об этих гражданах пограничники вносят в базу данных. В случае, если такие лица в течение двух недель с момента подписания согласия снова появляются на границе, сотрудники Госпогранслужбы сообщают о них в полицию.
— Всего на государственной границе Украины уже выявлено около 30 человек, нарушивших правила самоизоляции, - сказано в сообщении.
Отметим, что нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, грозит штрафом от 17 до 34 тысяч гривен.
Ранее, в Министерстве внутренних дел рассказали, что за нарушение правил самоизоляции оштрафовали 130 украинцев, которые вернулись из-за границы.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь