За сутки на границе сотрудники Госпогранслужбы обнаружили семь человек, которые нарушили правила самоизоляции, большинство из них остановили на Львовщине во время выезда в Польшу.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Четверо из семи нарушителей прибыли в пункт пропуска «Краковец» на Львовщине. Трое из них - двое мужчин и одна женщина - ехали одним автомобилем. Во время проверки по базам данных, выяснилось, что компания 6 апреля приехала в Украину из-за границы, все они подписали согласие и должны были находиться на добровольной самоизоляции до 20 апреля, но уже через сутки снова оказались на границе.

— По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции, составили на нарушителей протоколы админнарушений по статье 44-3 КУоАП, - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что въезжая в Украину во время карантина уже 155 тысяч человек дали согласие на добровольную самоизоляцию. Информацию об этих гражданах пограничники вносят в базу данных. В случае, если такие лица в течение двух недель с момента подписания согласия снова появляются на границе, сотрудники Госпогранслужбы сообщают о них в полицию.

— Всего на государственной границе Украины уже выявлено около 30 человек, нарушивших правила самоизоляции, - сказано в сообщении.

Отметим, что нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, грозит штрафом от 17 до 34 тысяч гривен.

Ранее, в Министерстве внутренних дел рассказали, что за нарушение правил самоизоляции оштрафовали 130 украинцев, которые вернулись из-за границы.