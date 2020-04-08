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Эшли Лоуренс, 21-летняя студентка колледжа в штате Кентукки, сшила наполовину прозрачную медицинскую маску для тех, кто воспринимает речь собеседника по губам.
Об этом сообщает Вird in flight.
Свою идею Лоуренс представила на платформе GoFundMe и за пять дней собрала больше $3 тысяч.
Теперь девушка бесплатно раздает свои маски тем, кто в них нуждается.
Также она планирует загрузить на ютьюб видеоинструкцию, где покажет, как сшить такое средство защиты самостоятельно.
Напомним, что в Украине ежедневно изготавливается около 900 тысяч масок, также в скором времени запустят производство отечественных ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции.
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Эшли Лоуренс, 21-летняя студентка колледжа в штате Кентукки, сшила наполовину прозрачную медицинскую маску для тех, кто воспринимает речь собеседника по губам.
Об этом сообщает Вird in flight.
Свою идею Лоуренс представила на платформе GoFundMe и за пять дней собрала больше $3 тысяч.
Теперь девушка бесплатно раздает свои маски тем, кто в них нуждается.
Также она планирует загрузить на ютьюб видеоинструкцию, где покажет, как сшить такое средство защиты самостоятельно.
Напомним, что в Украине ежедневно изготавливается около 900 тысяч масок, также в скором времени запустят производство отечественных ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь