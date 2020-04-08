Эшли Лоуренс, 21-летняя студентка колледжа в штате Кентукки, сшила наполовину прозрачную медицинскую маску для тех, кто воспринимает речь собеседника по губам.

Об этом сообщает Вird in flight.

Свою идею Лоуренс представила на платформе GoFundMe и за пять дней собрала больше $3 тысяч.

Теперь девушка бесплатно раздает свои маски тем, кто в них нуждается.

Также она планирует загрузить на ютьюб видеоинструкцию, где покажет, как сшить такое средство защиты самостоятельно.

Напомним, что в Украине ежедневно изготавливается около 900 тысяч масок, также в скором времени запустят производство отечественных ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции.