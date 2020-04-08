Всемирная организация здравоохранения подписала соглашения о сотрудничестве со 130 учеными, спонсорами и производителями для ускорения разработки вакцины против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

По его словам, над разработкой вакцины против коронавируса работают ежедневно сотни человек по всему миру.

— Сегодня 130 ученых, спонсоров и производителей со всего мира подписали заявление о сотрудничестве с ВОЗ для ускорения разработки вакцины против COVID19 — заявил Тедрос Аданом Гебреисус.

Также в ВОЗ разработали протоколы исследования, которые используются в более чем 40 странах для выявления коронавируса.

Напомним, во Франции десять пациентов дали свое согласие на исследование препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями от коронавируса.