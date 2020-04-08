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Всемирная организация здравоохранения подписала соглашения о сотрудничестве со 130 учеными, спонсорами и производителями для ускорения разработки вакцины против коронавируса COVID-19.
Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.
По его словам, над разработкой вакцины против коронавируса работают ежедневно сотни человек по всему миру.
— Сегодня 130 ученых, спонсоров и производителей со всего мира подписали заявление о сотрудничестве с ВОЗ для ускорения разработки вакцины против COVID19 — заявил Тедрос Аданом Гебреисус.
Также в ВОЗ разработали протоколы исследования, которые используются в более чем 40 странах для выявления коронавируса.
Напомним, во Франции десять пациентов дали свое согласие на исследование препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями от коронавируса.
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Всемирная организация здравоохранения подписала соглашения о сотрудничестве со 130 учеными, спонсорами и производителями для ускорения разработки вакцины против коронавируса COVID-19.
Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.
По его словам, над разработкой вакцины против коронавируса работают ежедневно сотни человек по всему миру.
— Сегодня 130 ученых, спонсоров и производителей со всего мира подписали заявление о сотрудничестве с ВОЗ для ускорения разработки вакцины против COVID19 — заявил Тедрос Аданом Гебреисус.
Также в ВОЗ разработали протоколы исследования, которые используются в более чем 40 странах для выявления коронавируса.
Напомним, во Франции десять пациентов дали свое согласие на исследование препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями от коронавируса.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь