Число людей в мире, заразившихся коронавирусом, превысило отметку в 1,5 миллиона.

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, который отслеживает ситуацию с заболеваемостью в реальном времени.

По состоянию на 2.55 9 апреля зафиксировано 1 511 104 случая заражения, скончались 88 338 человек, выздоровели 328 661.

Лидерами по заражению являются США (429 052 инфицированых), Испания (148 220), Италия (139 422), Франция (113 959) и Германия (113 296).

Китай сместился на шестое место с 82 809 зараженных.

В первой пятерке по числу смертей от коронавируса Италия (17 669 умерших), Испания (14 792), США (14 695), Франция (10 869) и Великобритания (7097).

Ранее в Италии за сутки зафиксировали рекордное число выздоровевших от коронавируса.