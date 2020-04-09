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Число людей в мире, заразившихся коронавирусом, превысило отметку в 1,5 миллиона.
Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, который отслеживает ситуацию с заболеваемостью в реальном времени.
По состоянию на 2.55 9 апреля зафиксировано 1 511 104 случая заражения, скончались 88 338 человек, выздоровели 328 661.
Лидерами по заражению являются США (429 052 инфицированых), Испания (148 220), Италия (139 422), Франция (113 959) и Германия (113 296).
Китай сместился на шестое место с 82 809 зараженных.
В первой пятерке по числу смертей от коронавируса Италия (17 669 умерших), Испания (14 792), США (14 695), Франция (10 869) и Великобритания (7097).
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Число людей в мире, заразившихся коронавирусом, превысило отметку в 1,5 миллиона.
Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, который отслеживает ситуацию с заболеваемостью в реальном времени.
По состоянию на 2.55 9 апреля зафиксировано 1 511 104 случая заражения, скончались 88 338 человек, выздоровели 328 661.
Лидерами по заражению являются США (429 052 инфицированых), Испания (148 220), Италия (139 422), Франция (113 959) и Германия (113 296).
Китай сместился на шестое место с 82 809 зараженных.
В первой пятерке по числу смертей от коронавируса Италия (17 669 умерших), Испания (14 792), США (14 695), Франция (10 869) и Великобритания (7097).
Ранее в Италии за сутки зафиксировали рекордное число выздоровевших от коронавируса.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь