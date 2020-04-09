В России обнаружили уже более 10 тысяч больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает оперативный штаб России по борьбе с COVID-19.

Так в сообщении штаба говорится о 10 131 случае заболевания, однако 33 из этих случаев в украинском Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году. Соответственно на данный момент в РФ заболели 10 098 человек, из них 76 — умерли, более 690 — вылечились.

Напомним, что по состоянию на 09:00 четверга, 9 апреля, в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели.