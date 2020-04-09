|Скорость ветра:
|3.5 м/с
|Восход солнца:
|06:15
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:16
|Заход солнца:
|19:43
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|27.5 грн
|EUR
|29.25 грн
|29.9 грн
В России обнаружили уже более 10 тысяч больных коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщает оперативный штаб России по борьбе с COVID-19.
Так в сообщении штаба говорится о 10 131 случае заболевания, однако 33 из этих случаев в украинском Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году. Соответственно на данный момент в РФ заболели 10 098 человек, из них 76 — умерли, более 690 — вылечились.
Напомним, что по состоянию на 09:00 четверга, 9 апреля, в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
В России обнаружили уже более 10 тысяч больных коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщает оперативный штаб России по борьбе с COVID-19.
Так в сообщении штаба говорится о 10 131 случае заболевания, однако 33 из этих случаев в украинском Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году. Соответственно на данный момент в РФ заболели 10 098 человек, из них 76 — умерли, более 690 — вылечились.
Напомним, что по состоянию на 09:00 четверга, 9 апреля, в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели.
|
Це був поворотний день у новітній історії УкраїниТарас Креминь
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь