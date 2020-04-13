Премьер-министр Испании Педро Санчес снимает некоторые ограничения на передвижение и сферу обслуживания.
При этом Санчес предостерег испанцев от самоуспокоения, несмотря на то, что уровень инфицирования и смертей от коронавируса продолжает снижаться.
— Я хочу, чтобы меня поняли, мы даже не вступаем во вторую фазу … Режим тревоги продолжается, следовательно, общая изоляция продолжается, – сказал он во время пасхального обращения.
По его словам, снятие некоторых ограничений является прогрессивным и взвешенным.
По данным Университета Джона Хопкинса, Испания была одной из стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса – 166 831 инфицированный и 17 209 смертельных исходов.
Санчес также сказал, что взял на себя ответственность за недостаточные запасы защитного оборудования и одежды, например, масок, и отметил, что к этому был не готов весь мир.