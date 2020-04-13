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Количество случаев заражения коронавирусом среди медицинского персонала в Нидерландах выросло до 6 тысяч человек.
Об этом сообщает CNN.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 25 тысяч 587 случаев COVID-19. Около 26% из них — медицинские работники, сообщили в Национальном институте здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.
По данным ведомства, рост случаев среди медиков связан с увеличением тестирования на коронавирус.
— С недавнего времени медицинские работники могут проходить тестирование вне больницы, если у них есть жалобы на здоровье. Первые последствия этого видны в отчетах, - сообщили в институте.
Также сообщается, что число случаев инфицирования среди медиков варьируется в зависимости от региона и местной политики тестирования. В частности, больше половины всех зараженных коронавирусом в провинции Гронинген были работниками здравоохранения.
Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3 тысячи 102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
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Количество случаев заражения коронавирусом среди медицинского персонала в Нидерландах выросло до 6 тысяч человек.
Об этом сообщает CNN.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 25 тысяч 587 случаев COVID-19. Около 26% из них — медицинские работники, сообщили в Национальном институте здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.
По данным ведомства, рост случаев среди медиков связан с увеличением тестирования на коронавирус.
— С недавнего времени медицинские работники могут проходить тестирование вне больницы, если у них есть жалобы на здоровье. Первые последствия этого видны в отчетах, - сообщили в институте.
Также сообщается, что число случаев инфицирования среди медиков варьируется в зависимости от региона и местной политики тестирования. В частности, больше половины всех зараженных коронавирусом в провинции Гронинген были работниками здравоохранения.
Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3 тысячи 102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.