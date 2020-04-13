За прошедшие сутки уровень смертности от COVID-19 в Италии вырос по сравнению с прошлым днем, но количество новых случаев заражения сократилось.

Как сообщает «Европейская правда», об этом свидетельствуют новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

За прошедшие 24 часа в Италии от коронавируса умерли 566 человек по сравнению с 431 днем ранее.

Общее количество погибших от эпидемии в Италии составляет 20465 человек.

Количество новых случаев инфицирования сократилось до 3153 по сравнению с 4092 предыдущего дня. Количество новых заражений является самым низким с 7 апреля.

Количество госпитализированных в отделение интенсивной терапии замедляется десятый день подряд и составляет 3260 человек. 35435 человек выздоровели, 1224 за последние сутки.

Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что ношение медицинских масок или других средств защиты лица вскоре станет новой нормой жизни людей.