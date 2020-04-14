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В Гонконге появятся 35 автоматов с медицинскими масками. При помощи специальных смарт-карт их смогут бесплатно получить горожане с низким доходом.
Об этом сообщает Fast Company.
Сейчас в специальном административном районе Китая наблюдается всплеск заболевания. И хотя Гонконгу в начале пандемии удалось погасить вспышку коронавируса, но позже, когда горожане начали возвращаться домой из других стран, случился новый всплеск заражений.
— Тревожно видеть возвращение вируса, но мы вынесли уроки из нашей первой схватки, поэтому сможем контролировать новые случаи и предотвратить еще одну масштабную вспышку, — сказал Эдриан Ченг, CEO компании New World Development, производящей средства личной защиты.
У его компании есть две линии по производству медицинских масок, которые фильтруют 98% частиц. Компания решила раздать часть из производимых масок нуждающимся. Для этого New World Development подписала контракты с восемью местными некоммерческими организациями, которые помогут доставить смарт-карты в гонконгские семьи. При помощи которых будет возможно получить маски в специальных автоматах бесплатно. Сообщается, что один человек сможет получать 5 бесплатных масок в неделю на протяжении 2,5 месяцев.
Гонконг временно закрыл границы для нерезидентов, начал использовать карты, чтобы отслеживать распространение вируса, обязал горожан соблюдать социальное дистанцирование и носить медицинские маски.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что ношение медицинских масок или других средств защиты лица вскоре станет новой нормой жизни людей.
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В Гонконге появятся 35 автоматов с медицинскими масками. При помощи специальных смарт-карт их смогут бесплатно получить горожане с низким доходом.
Об этом сообщает Fast Company.
Сейчас в специальном административном районе Китая наблюдается всплеск заболевания. И хотя Гонконгу в начале пандемии удалось погасить вспышку коронавируса, но позже, когда горожане начали возвращаться домой из других стран, случился новый всплеск заражений.
— Тревожно видеть возвращение вируса, но мы вынесли уроки из нашей первой схватки, поэтому сможем контролировать новые случаи и предотвратить еще одну масштабную вспышку, — сказал Эдриан Ченг, CEO компании New World Development, производящей средства личной защиты.
У его компании есть две линии по производству медицинских масок, которые фильтруют 98% частиц. Компания решила раздать часть из производимых масок нуждающимся. Для этого New World Development подписала контракты с восемью местными некоммерческими организациями, которые помогут доставить смарт-карты в гонконгские семьи. При помощи которых будет возможно получить маски в специальных автоматах бесплатно. Сообщается, что один человек сможет получать 5 бесплатных масок в неделю на протяжении 2,5 месяцев.
Гонконг временно закрыл границы для нерезидентов, начал использовать карты, чтобы отслеживать распространение вируса, обязал горожан соблюдать социальное дистанцирование и носить медицинские маски.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что ношение медицинских масок или других средств защиты лица вскоре станет новой нормой жизни людей.