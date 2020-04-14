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Массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину.
Об этом в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.
По его словам, Минздрав общался с Советом церквей, со всеми главами церквей о том, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений.
— Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях. Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы, но в большинстве случаев украинцы собирались возле храмов, и были массовые скопления людей. Это приводит к тому, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19, — сказал Виктор Ляшко.
Виктор Ляшко отметил, что «маркерной точкой» является дата 24 апреля, когда будет видна ситуация с распространением коронавируса на 5-7 день после Пасхи.
Главный санврач призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина.
— Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей, — сказал Виктор Ляшко.
Напомним, по состоянию на 13 апреля официально подтверждено 3102 случая инфицирования коронавирусом в Украине. Количество смертей выросло до 93. По сообщению Минздрава, показатель выздоровления от COVID-19 третий день превышает смертность и на сегодня составляет 97 человек.
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Массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину.
Об этом в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.
По его словам, Минздрав общался с Советом церквей, со всеми главами церквей о том, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений.
— Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях. Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы, но в большинстве случаев украинцы собирались возле храмов, и были массовые скопления людей. Это приводит к тому, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19, — сказал Виктор Ляшко.
Виктор Ляшко отметил, что «маркерной точкой» является дата 24 апреля, когда будет видна ситуация с распространением коронавируса на 5-7 день после Пасхи.
Главный санврач призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина.
— Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей, — сказал Виктор Ляшко.
Напомним, по состоянию на 13 апреля официально подтверждено 3102 случая инфицирования коронавирусом в Украине. Количество смертей выросло до 93. По сообщению Минздрава, показатель выздоровления от COVID-19 третий день превышает смертность и на сегодня составляет 97 человек.