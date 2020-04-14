Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не у всех людей, которые выздоровели от коронавируса, вырабатываются антитела для борьбы с повторным заражением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.

В частности, специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове отметила, что у части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител, в то время, как у других уровень ответа был высок.

Вместе с тем, она добавила, что это не означает наличие иммунитета к повторному заражению COVID-19 у второй части обследованных.

Чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет, и как долго он может защищать, нужно больше проверить людей, который выздоровели.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения анализирует сообщения о том, что некоторые пациенты с COVID-19 вновь заразились после отрицательного результата теста на заболевание.