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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не у всех людей, которые выздоровели от коронавируса, вырабатываются антитела для борьбы с повторным заражением.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
В частности, специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове отметила, что у части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител, в то время, как у других уровень ответа был высок.
Вместе с тем, она добавила, что это не означает наличие иммунитета к повторному заражению COVID-19 у второй части обследованных.
Чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет, и как долго он может защищать, нужно больше проверить людей, который выздоровели.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения анализирует сообщения о том, что некоторые пациенты с COVID-19 вновь заразились после отрицательного результата теста на заболевание.
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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не у всех людей, которые выздоровели от коронавируса, вырабатываются антитела для борьбы с повторным заражением.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
В частности, специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове отметила, что у части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител, в то время, как у других уровень ответа был высок.
Вместе с тем, она добавила, что это не означает наличие иммунитета к повторному заражению COVID-19 у второй части обследованных.
Чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет, и как долго он может защищать, нужно больше проверить людей, который выздоровели.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения анализирует сообщения о том, что некоторые пациенты с COVID-19 вновь заразились после отрицательного результата теста на заболевание.