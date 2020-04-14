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По состоянию на 09:00 14 апреля в Николаевской области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
Сообщается что все случаи были зарегистрированы в Вознесенском районе.
9 новых случаев было выявлено 14 апреля, из них 2 человека живут в селе Воронивка, 6 человек с Вознесенска (4 из одной семьи) и 1 из села Прибужаны. Все инфицированные контактировали с ранее заболевшими, по религиозному признаку.
Напомним, что согласно статистике МОЗ, в Украине по состоянию на 09:00 14 апреля зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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По состоянию на 09:00 14 апреля в Николаевской области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
Сообщается что все случаи были зарегистрированы в Вознесенском районе.
9 новых случаев было выявлено 14 апреля, из них 2 человека живут в селе Воронивка, 6 человек с Вознесенска (4 из одной семьи) и 1 из села Прибужаны. Все инфицированные контактировали с ранее заболевшими, по религиозному признаку.
Напомним, что согласно статистике МОЗ, в Украине по состоянию на 09:00 14 апреля зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19.