85% украинцев не планируют идти на Пасху в церковь. Социологи отмечают, что еще в марте, в начале карантина, таких было только 21%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 10-12 апреля.

На богослужение намерены пойти только 4% опрошенных, просто освятить Пасхальную корзинку — 7% (в марте таких было 39% и 35% соответственно). Больше всего тех, кто хочет принять непосредственное личное участие в Пасхальных литургиях и посвящении пасок, среди жителей Запада, жителей сел, прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской греко-католической церкви.

В то же время 64% опрошенных планируют смотреть онлайн-трансляции богослужений на Пасху, 31% — не планируют. Тех, кто намерен пересматривать службы, больше среди жителей Запада, жителей сел, женщин, верующих УГКЦ.

Также интересно, что две трети опрошенных возлагают ответственность на введение дополнительных карантинных мер на время Пасхальных праздников на органы власти (38% — на местные власти, 34% — на центральную). Лишь 11% считают, что усилениями ограничений должны заниматься представители церквей.

Кроме того, социологи выяснили, что 55% опрошенных намерены пойти на кладбище на поминальные дни. В то же время 8% — хотят пойти в день, когда церковь будет давать там службу, а 32% отметили, что пойдут на кладбище не в праздники, а в другие дни, когда там не будет людей.

Опрос проводился среди 2 тысяч граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом телефонного интервью. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса.