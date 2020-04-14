Всего 26% украинцев поддержали голосование Верховной Рады за закон о продаже земли.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Среди опрошенных 60% заявили, что не поддерживают открытие рынка земли в Украине.

«Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшую неделю, 26% тех, кто принял бы участие в голосовании, проголосовали бы за продажу земли; 74% — против продажи земли», — говорится в сводке КМИС.

Опрос проводился с 7 по 11 апреля 2020 года методом CATI (телефонного интервью) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Исследование провели среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% — для показателей близких к 25%, 1,4% — для показателей близких к 10%.

Напомним, 30 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли.

10 апреля на внеочередной сессии Николаевского областного совета депутаты проголосовали за обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».