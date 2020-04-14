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Ситуация с распространением коронавируса в штате Нью-Йорк достигла своего пика.
Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо в ходе пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».
«Предполагаю, что мы достигли пика распространения коронавируса», — сказал он.
По его словам, средний трехдневный показатель по госпитализации больных COVID-19 немного снизился. Тем не менее, количество пациентов, поступающих в больницы ежедневно, по-прежнему велико.
«Вчера к нам поступили 1600 новых пациентов», — сообщил губернатор.
Он подчеркнул, что 64% госпитализированных приходится на город Нью-Йорк, 22% — на Лонг-Айленд.
Эндрю Куомо отметил, что 10834 человека в штате Нью-Йорк стали жертвами коронавируса, за последние 24 часа умерли 778 человек, тогда как в воскресенье сообщалось о 671 умершем.
Губернатор не назвал общее число зараженных COVID-19. По данным CNN, на настоящий момент в штате Нью-Йорк зафиксировано 196146 случаев заражения.
Ранее сообщалось, что число смертельных случаев от коронавируса в Великобритании может оказаться на 15% выше, чем приводится в официальных данных.
Напомним, что по состоянию на 09:00 14 апреля в Николаевской области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев COVID-19.
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Ситуация с распространением коронавируса в штате Нью-Йорк достигла своего пика.
Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо в ходе пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».
«Предполагаю, что мы достигли пика распространения коронавируса», — сказал он.
По его словам, средний трехдневный показатель по госпитализации больных COVID-19 немного снизился. Тем не менее, количество пациентов, поступающих в больницы ежедневно, по-прежнему велико.
«Вчера к нам поступили 1600 новых пациентов», — сообщил губернатор.
Он подчеркнул, что 64% госпитализированных приходится на город Нью-Йорк, 22% — на Лонг-Айленд.
Эндрю Куомо отметил, что 10834 человека в штате Нью-Йорк стали жертвами коронавируса, за последние 24 часа умерли 778 человек, тогда как в воскресенье сообщалось о 671 умершем.
Губернатор не назвал общее число зараженных COVID-19. По данным CNN, на настоящий момент в штате Нью-Йорк зафиксировано 196146 случаев заражения.
Ранее сообщалось, что число смертельных случаев от коронавируса в Великобритании может оказаться на 15% выше, чем приводится в официальных данных.
Напомним, что по состоянию на 09:00 14 апреля в Николаевской области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев COVID-19.