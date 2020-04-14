Ситуация с распространением коронавируса в штате Нью-Йорк достигла своего пика.

Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо в ходе пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

«Предполагаю, что мы достигли пика распространения коронавируса», — сказал он.

По его словам, средний трехдневный показатель по госпитализации больных COVID-19 немного снизился. Тем не менее, количество пациентов, поступающих в больницы ежедневно, по-прежнему велико.

«Вчера к нам поступили 1600 новых пациентов», — сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что 64% госпитализированных приходится на город Нью-Йорк, 22% — на Лонг-Айленд.

Эндрю Куомо отметил, что 10834 человека в штате Нью-Йорк стали жертвами коронавируса, за последние 24 часа умерли 778 человек, тогда как в воскресенье сообщалось о 671 умершем.

Губернатор не назвал общее число зараженных COVID-19. По данным CNN, на настоящий момент в штате Нью-Йорк зафиксировано 196146 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что число смертельных случаев от коронавируса в Великобритании может оказаться на 15% выше, чем приводится в официальных данных.