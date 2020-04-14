Один из трех временных моргов для тел жертв коронавируса в Мадриде закрыли.

Об этом сообщает El Pais во вторник, 14 апреля.

Глава Мадридской общины Исабель Диас Аюсо сказала, что морг в Ледяном дворце Махадаонда закрывается из-за «уменьшения загруженности похоронных служб».

Издание отмечает, что здание площадью 1800 кв/м, находящееся в муниципальной собственности, расположено перед университетской больницей Пуэрто-де-Йерро, использовалось, как морг 10 дней, во время которых в нем разместили 162 гроба людей, умерших от COVID-19.

Тела доставляли военные из специального подразделения по чрезвычайным ситуациям из больниц и домов престарелых. Затем их забирали похоронные службы, которые из-за большой нагрузки не могли обеспечить сохранность тел и оперативное захоронения всех жертв. Тем временем в Мадриде продолжают работать еще две временные морги.

Три дополнительных морга приняли на сегодня 1785 тел умерших. При этом общее количество жертв коронавируса в Испании достигло 18 056.

Напомним, ранее глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса замедляется в Испании, Италии, Германии и Франции.