Ученые Турции начали лабораторные тесты антигена, созданного ими для вакцины против нового коронавируса.

Об этом сообщает Milliyet.

— Ученые начали испытания антигена, который они создали для разработки ДНК-вакцины против Covid-19, и перешли ко второму этапу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что исследователи из Эгейского университета, которые начали тестирование антигена, работают над вакциной против коронавируса на базе созданной в стране научной платформы. Работа ведется круглосуточно.

— Мы завершили первый этап наших исследований по созданию вакцинного антигена. Теперь мы планируем определить эффективность ДНК-вакцины на животных в течение 4 месяцев, — сообщил доктор наук медицинского факультета Эгейского университета Мерт Дошкайа.

Всего в мире над созданием вакцины против Covid-19 работает более 50 исследовательских центров.

За минувшие сутки в Турции было сделано 33 070 тестов, 4062 дали положительный результат. От коронавирусной болезни в стране умерли 1403 человека (107 за прошедшие сутки). В то же время выздоровели 4799 пациентов (за сутки - 842).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна добилась значительного прогресса в плане взятия под контроль эпидемии коронавируса.