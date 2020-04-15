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Пандемия коронавируса в мире пока не достигла своего пика.
Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, пишет hromadske.
— Более 90% случаев коронавируса в мире фиксируют в Европе и Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы, конечно, еще не видим признаков этого (мирового — прим.) пика, - сказала Маргарет Харрис.
Она отметила, что в Европе картина заболеваемости довольно неоднородна. Если в Италии и Испании ситуация с коронавирусом немного улучшилась, то в Великобритании и Турции еще фиксируется прирост числа зараженных, говорит Харрис.
В Китае, откуда началась эпидемия, до сих пор фиксируют завозные случаи коронавируса, в основном из России.
Вскоре ВОЗ планирует выпустить рекомендации для стран, в которых будут перечислены шесть шагов, которые необходимо осуществить, прежде чем ослаблять некоторые карантинные ограничения.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения анализирует сообщения о том, что некоторые пациенты с COVID-19 вновь заразились после отрицательного результата теста на заболевание.
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Пандемия коронавируса в мире пока не достигла своего пика.
Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, пишет hromadske.
— Более 90% случаев коронавируса в мире фиксируют в Европе и Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы, конечно, еще не видим признаков этого (мирового — прим.) пика, - сказала Маргарет Харрис.
Она отметила, что в Европе картина заболеваемости довольно неоднородна. Если в Италии и Испании ситуация с коронавирусом немного улучшилась, то в Великобритании и Турции еще фиксируется прирост числа зараженных, говорит Харрис.
В Китае, откуда началась эпидемия, до сих пор фиксируют завозные случаи коронавируса, в основном из России.
Вскоре ВОЗ планирует выпустить рекомендации для стран, в которых будут перечислены шесть шагов, которые необходимо осуществить, прежде чем ослаблять некоторые карантинные ограничения.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения анализирует сообщения о том, что некоторые пациенты с COVID-19 вновь заразились после отрицательного результата теста на заболевание.