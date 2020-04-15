Корпорация Roshen продолжает оказывать благотворительную помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

Об этом говорится на сайте компании.

«Мы намерены приложить максимум усилий, чтобы помочь в этой борьбе. В то же время мы прекрасно понимаем, что победа возможна только в тесном и эффективном партнерстве и координации всех представителей ответственного бизнеса с Минздравом и непосредственно с больницами. Проконсультировавшись с Минздравом мы взялись за закупку того, что является первоочередной для работы врачей и больниц в целом в условиях пандемии — индивидуальной защиты», — отметили в Roshen.

Так, компания закупила 30 тысяч комплектов костюмов индивидуальной защиты для медперсонала китайского производства, они уже в Украине. 20 тысяч костюмов уже доставлены в больницы. Часть защитных комбинезонов корпорация Roshen передала Благотворительному Фонду Порошенко, другую часть самостоятельно доставляет больницам.

Еще 100 тысяч стерильных костюмов индивидуальной защиты для медперсонала корпорация закупит в Южной Корее, из них 40 тысяч костюмов будет передано в Благотворительный Фонд Порошенко, а 60 тысяч — кондитерская корпорация Roshen самостоятельно доставит в больницы.

Также компания приобрела 10 портативных рентген-аппаратов производства Южной Кореи. Закупка и доставка передвижных рентген-аппаратов обошлись корпорации Roshen в более 10 миллионов гривен. В конце апреля аппараты будут в Украине. 10 тысяч высококачественных защитных очков для медперсонала корпорация закупила и уже доставила из Китая. 60 тысяч пар нестерильных нитриловых перчатки в ближайшее время будут направлены в больницы.

Также Roshen профинансировала закупку 25 тысяч продуктовых наборов «Жизнелюб» для пожилых людей. Один такой продуктовый набор стоит 225 гривен и состоит из гречки, макарон, риса, сахара, пшеничной крупы, сладостей, мясных консервов, масла и туалетной бумаги.

Ранее сообщалось, что Фонд Порошенко и «Рошен» передали в региональные больницы защитные костюмы.