Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил, что уже скоро возобновит производство машин после паузы в связи с пандемией коронавируса.

Об этом передает DW.

Уже 20 апреля откроется завод в Цвиккау, на котором сейчас идут подготовительные работы к выпуску электромобилей ID3. Это будет первая попытка концерна по выпуску электрокаров. Их производство на этом заводе планировали начать в ноябре 2020 года и до 2022 года выпустить 22 единиц.

Немного позже, 27 апреля, откроются заводы в Вольфсбурге, Эмдене и Ганновере.

За пределами Германии первым возобновит работу завод в Словакии - 20 апреля автопроизводство стартует в Братиславе. Позже, 27 апреля, возобновятся работы на заводах в России, Португалии, Испании и США.

Уже течение мая производство будет возобновлятся в ЮАР, Аргентине, Бразилии и Мексике.

Как сообщалось, в Германии с понедельника, 20 апреля, разрешается работа магазинов с торговой площадью до 800 квадратных метров. С 4 мая смогут открыться парикмахерские, они должны обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Также начиная с 4 мая возобновят свою работу школы.