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Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что концерты и спортивные мероприятия в городе будут запрещены до 2021 года.
Об этом сообщае CNN.
По его словам Лос-Анджелеса, массовые мероприятия в городе, такие как концерты и спортивные мероприятия запрещены до следующего года. Однако ограничения могут быть пересмотрены раньше в случае изготовлении вакцины от нового коронавируса.
Ранее сообщалось, что Германия готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.
Напомним, Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.
Также сообщалось, что в Италии продолжает снижаться количество пациентов в отделениях интенсивной терапии — по состоянию на 15 апреля в реанимации находятся 3079 человек с коронавирусом, это рекордно низкое количество.
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Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что концерты и спортивные мероприятия в городе будут запрещены до 2021 года.
Об этом сообщае CNN.
По его словам Лос-Анджелеса, массовые мероприятия в городе, такие как концерты и спортивные мероприятия запрещены до следующего года. Однако ограничения могут быть пересмотрены раньше в случае изготовлении вакцины от нового коронавируса.
Ранее сообщалось, что Германия готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.
Напомним, Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.
Также сообщалось, что в Италии продолжает снижаться количество пациентов в отделениях интенсивной терапии — по состоянию на 15 апреля в реанимации находятся 3079 человек с коронавирусом, это рекордно низкое количество.