Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что концерты и спортивные мероприятия в городе будут запрещены до 2021 года.

Об этом сообщае CNN.

По его словам Лос-Анджелеса, массовые мероприятия в городе, такие как концерты и спортивные мероприятия запрещены до следующего года. Однако ограничения могут быть пересмотрены раньше в случае изготовлении вакцины от нового коронавируса.

Ранее сообщалось, что Германия готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.