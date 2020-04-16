Коронавирус COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, ее работник стал нулевым пациентом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на инсотранные СМИ.

Источники сообщают, что Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны по выявлению и борьбе с вирусами. Первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в популяцию в Ухане, отмечает телеканал Fox News.

Отмечается, что ситуация с распространением коронавируса может стать самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен.

Телеканал сообщает, что на Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. При помощи Уханьского рынка Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории.

Напомним, отчеты американской разведки свидетельствуют, что правительство Китайской Народной Республики намеренно преуменьшало количество зараженных и умерших от коронавируса COVID-19 на своей территории, начиная с декабря прошлого года.