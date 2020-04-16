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В Украине коронавирусной инфекцией заболело 788 медиков, наибольшее количество заболевших в Черновицкой области.
Об этом в ходе брифинга сегодня, 16 апреля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщают НикВести.
— 788 медиков заболело в Украине на COVID-19, наибольшее количество в Черновицкой области 126 человек. Мы отслеживаем и анализируем каждый случай заболеваемости медицинских работников, в связи с чем произошло заболевание, в какой больнице и при каких условиях. Каждый день мы увеличиваем количество средств индивидуальной защиты, - сказал Максим Степанов.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 16 апреля зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. в Николаевской области подтверждено 22 случая.
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В Украине коронавирусной инфекцией заболело 788 медиков, наибольшее количество заболевших в Черновицкой области.
Об этом в ходе брифинга сегодня, 16 апреля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщают НикВести.
— 788 медиков заболело в Украине на COVID-19, наибольшее количество в Черновицкой области 126 человек. Мы отслеживаем и анализируем каждый случай заболеваемости медицинских работников, в связи с чем произошло заболевание, в какой больнице и при каких условиях. Каждый день мы увеличиваем количество средств индивидуальной защиты, - сказал Максим Степанов.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 16 апреля зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. в Николаевской области подтверждено 22 случая.