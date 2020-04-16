В Украине коронавирусной инфекцией заболело 788 медиков, наибольшее количество заболевших в Черновицкой области.

Об этом в ходе брифинга сегодня, 16 апреля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщают НикВести.

— 788 медиков заболело в Украине на COVID-19, наибольшее количество в Черновицкой области 126 человек. Мы отслеживаем и анализируем каждый случай заболеваемости медицинских работников, в связи с чем произошло заболевание, в какой больнице и при каких условиях. Каждый день мы увеличиваем количество средств индивидуальной защиты, - сказал Максим Степанов.