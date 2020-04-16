|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|06:02
|Заход солнца:
|19:42
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|06:01
|Заход солнца:
|19:54
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27 грн
|27.4 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.86 грн
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения напоминает людям, что употребление алкоголя не защищает их от COVID-19, и призывает правительства ограничить его потребление.
Об этом сообщает Украинская правда.
Европейское бюро ВОЗ решило опровергнуть мифы об алкоголе и COVID-19 и дать свои рекомендации на этот счет.
ПО мнению экспертов ВОЗ, страх и дезинформация породили «опасный миф» о том, что употребление крепкого алкоголя может убить вирус COVID-19, хотя это не так.
Там напомнили, что алкоголь вреден для здоровья в целом: он увеличивает риск травм и насилия, может вызвать отравление. Алкоголь является причиной 3 миллионов смертей в год во всем мире, треть из которых приходится на европейский регион.
А в условиях самоизоляции люди с расстройствами подвергаются особому риску, выпивая.
— Во время блокировки на время пандемии COVID-19 потребление алкоголя может усугубить уязвимость для здоровья, рискованное поведение, проблемы с психическим здоровьем и насилие. ЕРБ ВОЗ напоминает людям, что употребление алкоголя не защищает их от COVID-19, и призывает правительства принять меры, ограничивающие потребление алкоголя, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что алкоголь ставит под угрозу иммунную систему организма и увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья.
— Употребление алкоголя связано с целым рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний, расстройств психического здоровья, которые могут сделать человека более уязвимым для COVID-19. В частности, алкоголь ставит под угрозу иммунную систему организма и увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, люди должны минимизировать потребление алкоголя в любое время, особенно во время пандемии COVID-19, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на фоне распространение коронавируса в США увеличился спрос на алкогольные напитки.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения напоминает людям, что употребление алкоголя не защищает их от COVID-19, и призывает правительства ограничить его потребление.
Об этом сообщает Украинская правда.
Европейское бюро ВОЗ решило опровергнуть мифы об алкоголе и COVID-19 и дать свои рекомендации на этот счет.
ПО мнению экспертов ВОЗ, страх и дезинформация породили «опасный миф» о том, что употребление крепкого алкоголя может убить вирус COVID-19, хотя это не так.
Там напомнили, что алкоголь вреден для здоровья в целом: он увеличивает риск травм и насилия, может вызвать отравление. Алкоголь является причиной 3 миллионов смертей в год во всем мире, треть из которых приходится на европейский регион.
А в условиях самоизоляции люди с расстройствами подвергаются особому риску, выпивая.
— Во время блокировки на время пандемии COVID-19 потребление алкоголя может усугубить уязвимость для здоровья, рискованное поведение, проблемы с психическим здоровьем и насилие. ЕРБ ВОЗ напоминает людям, что употребление алкоголя не защищает их от COVID-19, и призывает правительства принять меры, ограничивающие потребление алкоголя, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что алкоголь ставит под угрозу иммунную систему организма и увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья.
— Употребление алкоголя связано с целым рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний, расстройств психического здоровья, которые могут сделать человека более уязвимым для COVID-19. В частности, алкоголь ставит под угрозу иммунную систему организма и увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, люди должны минимизировать потребление алкоголя в любое время, особенно во время пандемии COVID-19, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на фоне распространение коронавируса в США увеличился спрос на алкогольные напитки.