По состоянию на 16 апреля в Украине 788 медицинских работников заразились коронавирусом.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет hromadske.

По информации министра, больше всего медиков заразились в Черновицкой области — 126 зарегистрированных случаев.

— Мы анализируем каждый случай заболеваемости медицинского работника, в связи с чем произошло это заболевание, в какой больнице и в каких условиях, - отметил Максим Степанов.

Озвученное количество инфицированных составляет 18,9% от общего количества больных в Украине — 4161 гражданина. Фактически почти каждый пятый инфицированный — медработник.

Напомним, что по состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай инфицирования коронавирусом: 16 человек умерли, в то же время 186 пациентов выздоровели.