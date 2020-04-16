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По состоянию на 16 апреля в Украине 788 медицинских работников заразились коронавирусом.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет hromadske.
По информации министра, больше всего медиков заразились в Черновицкой области — 126 зарегистрированных случаев.
— Мы анализируем каждый случай заболеваемости медицинского работника, в связи с чем произошло это заболевание, в какой больнице и в каких условиях, - отметил Максим Степанов.
Озвученное количество инфицированных составляет 18,9% от общего количества больных в Украине — 4161 гражданина. Фактически почти каждый пятый инфицированный — медработник.
Напомним, что по состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай инфицирования коронавирусом: 16 человек умерли, в то же время 186 пациентов выздоровели.
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По состоянию на 16 апреля в Украине 788 медицинских работников заразились коронавирусом.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет hromadske.
По информации министра, больше всего медиков заразились в Черновицкой области — 126 зарегистрированных случаев.
— Мы анализируем каждый случай заболеваемости медицинского работника, в связи с чем произошло это заболевание, в какой больнице и в каких условиях, - отметил Максим Степанов.
Озвученное количество инфицированных составляет 18,9% от общего количества больных в Украине — 4161 гражданина. Фактически почти каждый пятый инфицированный — медработник.
Напомним, что по состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай инфицирования коронавирусом: 16 человек умерли, в то же время 186 пациентов выздоровели.