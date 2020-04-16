Министерство юстиции Украины не видит оснований для взыскания с государственного ПриватБанка миллиардов в пользу братьев Суркисов, поскольку судебное решение об этом отсутствует.

Об этом говорится в сообщении министерства, передаёт Интерфакс-Украина.

— Минюст как орган, который выполняет судебные решения, никаких миллиардов с ПриватБанка сейчас взимать не будет, ведь не было и нет судебного решения о взыскании этих денег с банка. Такое разворачивание событий будет возможным только в том случае, если оффшорные компании подадут иски в суд о взыскании денег (в случае отказа банка возвращать их по депозитам) и получат судебное решение, которое подлежит принудительному исполнению, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк проиграл компаниям Суркисов суд на $250 миллионов.