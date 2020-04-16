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Греческие власти решили удвоить размер штрафов и увеличить количество проверок соблюдения гражданами карантина в пасхальные выходные.
Об этом сообщает AP.
Пасха является крупнейшим событием в православном календаре и традиционным временем собраний греков в церквях с последующими родственными празднованиями в загородных домах. Все эти действия теперь запрещены.
С вечера субботы и до полуночи понедельника штрафы составят 300 евро по сравнению с нынешними 150.
В четверг Греция сообщила только о 15 новых инфекциях коронавируса и 3 новых смертельных случаях, в результате чего общее количество случаев заболевания возросло до 2207. 105 человек умерли.
Как сообщалось, в МВД Украины заявили, что полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб.
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Греческие власти решили удвоить размер штрафов и увеличить количество проверок соблюдения гражданами карантина в пасхальные выходные.
Об этом сообщает AP.
Пасха является крупнейшим событием в православном календаре и традиционным временем собраний греков в церквях с последующими родственными празднованиями в загородных домах. Все эти действия теперь запрещены.
С вечера субботы и до полуночи понедельника штрафы составят 300 евро по сравнению с нынешними 150.
В четверг Греция сообщила только о 15 новых инфекциях коронавируса и 3 новых смертельных случаях, в результате чего общее количество случаев заболевания возросло до 2207. 105 человек умерли.
Как сообщалось, в МВД Украины заявили, что полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб.