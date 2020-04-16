В ЕС разработано мобильное приложение, которое поможет избегать контактов с больными COVID-19, а также отслеживать возможное инфицирование среди знакомых больного.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

— Приложения, предназначенные для цифрового отслеживания контактов, если будут применяться в соответствии с правилами ЕС при условии четкой координации, могут сыграть ключевую роль на всех фазах реагирования на кризис, особенно во время постепенного смягчения требований по социальному дистанцированию, — говорится в сообщении.

Эти меры, как отмечается, могут рассматриваться как дополнение к правилам по установлению контактов инфицированного человека и могут помочь в разрыве цепи распространения вируса.

— Такие приложения по отслеживанию контактов могут быть полезными для сдерживания коронавируса. Но предпосылкой для их применения является строгое соблюдение защиты частных прав человека. Хотя мы должны быть инновационными в использовании технологий для борьбы с пандемией, мы не должны нарушать наши ценности и требования по защите приватности», — отметил по этому поводу еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Как предполагается, такие приложения будут устанавливаться в мобильные устройства людей на добровольной основе и координироваться работниками системы здравоохранения. Эти приложения должны удаляться сразу после того, как в них отпадет необходимость.

Все личные данные в такой сети должны быть скрыты, то есть, добровольцы будут регистрироваться в этой сети исключительно анонимно, включая инфицированных.

Технологии на основе Bluetooth должны предупреждать людей о приближении инфицированного человека специальным сигналом на мобильном телефоне, что должно побудить людей принять дополнительные меры предосторожности, перейти на самоизоляцию или пройти тестирование на коронавирус.

Ранее сообщалось, что разработку вакцины против COVID-19 ведут 70 стран.