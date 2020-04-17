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Из-за продолжающегося экономического спада, вызванного коронавирусом, в 2020 году могут умереть сотни тысяч детей во всем мире.
Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о влиянии пандемии COVID-19 на детей.
В докладе отмечается, что службы здравоохранения стран оказываются перегруженными из-за большого числа инфицированных, соответственно, больным детям все тяжелее получать качественную медицинскую помощь.
Генсек ООН также сообщил, что 310 миллионов школьников в 143 странах обычно используют школьное питание в качестве надежного источника ежедневного потребления еды, однако после закрытия большинства школ из-за карантина часть из них вынуждены искать другие места питания.
Также серьезным риском в ООН считают снижение семейных доходов, что обязательно отобразиться на здоровье детей.
— Это заставит бедные семьи сократить основные расходы на здравоохранение и питание, особенно это касается детей, беременных женщин и кормящих матерей. Кампании вакцинации против полиомиелита были приостановлены. Кампании по иммунизации против кори прекратили как минимум в 23 странах, — отметил Антониу Гутерриш.
Напомним, Генеральный секретарь ООН ранее объявил о запуске Глобального плана гуманитарного реагирования на коронавирус с общим бюджетом $2 миллиарда, который предусматривает выделение более $30 миллионов на борьбу с Covid-19 на востоке Украины.
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Из-за продолжающегося экономического спада, вызванного коронавирусом, в 2020 году могут умереть сотни тысяч детей во всем мире.
Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о влиянии пандемии COVID-19 на детей.
В докладе отмечается, что службы здравоохранения стран оказываются перегруженными из-за большого числа инфицированных, соответственно, больным детям все тяжелее получать качественную медицинскую помощь.
Генсек ООН также сообщил, что 310 миллионов школьников в 143 странах обычно используют школьное питание в качестве надежного источника ежедневного потребления еды, однако после закрытия большинства школ из-за карантина часть из них вынуждены искать другие места питания.
Также серьезным риском в ООН считают снижение семейных доходов, что обязательно отобразиться на здоровье детей.
— Это заставит бедные семьи сократить основные расходы на здравоохранение и питание, особенно это касается детей, беременных женщин и кормящих матерей. Кампании вакцинации против полиомиелита были приостановлены. Кампании по иммунизации против кори прекратили как минимум в 23 странах, — отметил Антониу Гутерриш.
Напомним, Генеральный секретарь ООН ранее объявил о запуске Глобального плана гуманитарного реагирования на коронавирус с общим бюджетом $2 миллиарда, который предусматривает выделение более $30 миллионов на борьбу с Covid-19 на востоке Украины.