Из-за роста количества заболевших коронавирусом в Японии объявлено чрезвычайное положение.

Об этом сообщает ВВС.

Чрезвычайное положение будет действовать до 6 мая. Как известно, чрезвычайное положение было введено в семи префектурах Японии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что чрезвычайное положение будет введено по всей стране.

После недавнего всплеска случаев заболевания на коронавирус в столице Токио эксперты предупредили, что городские службы скорой медицинской помощи могут не справиться с количеством заболевших. Чиновники в Токио также призывают людей работать из дома.

8 апреля вступило в силу первоначальное чрезвычайное положение, ряд других губернаторов регионов призвали распространить меры и на их районы, заявив, что число случаев заболевания растет, а их медицинские учреждения перегружены.

Две японские ассоциации неотложной медицинской помощи также выпустили совместное заявление, предупреждающее, что они «уже ощущают крах системы неотложной медицинской помощи».







