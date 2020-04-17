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В России за последние сутки коронавирус COVID-19 выявлен у 4069 человек, общее число заболевших возросло до 32 тысяч человек.
Об этом сообщил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 24».
– За последние сутки в России зафиксировано 4 тысячи 69 новых положительных результатов теста. Всего на территории нашей страны 32 тысячи 7 вирус-положительных пациентов, - сказал он.
Напомним, из-за пандемии Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.
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В России за последние сутки коронавирус COVID-19 выявлен у 4069 человек, общее число заболевших возросло до 32 тысяч человек.
Об этом сообщил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 24».
– За последние сутки в России зафиксировано 4 тысячи 69 новых положительных результатов теста. Всего на территории нашей страны 32 тысячи 7 вирус-положительных пациентов, - сказал он.
Напомним, из-за пандемии Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.