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Правительство Польши приняло решение об ослаблении с понедельника, 20 апреля, карантинных ограничений, введенные в связи с пандемией коронавируса.
Об этом в четверг объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина.
Премьер Польши представил правительственный план постепенного ослабления карантина под названием Новая нормальность.
— Коронавирус все еще очень сильно ограничивает жизнь в Польше, но с понедельника мы будем медленно размораживать нашу повседневную жизнь, - сказал Матеуш Моравецкий.
План ослабления карантина предусматривает четыре этапа.
Первый этап стартует 20 апреля и предусматривает: возможность выходить на прогулки (при сохранении социальной дистанции), будет открыт вход в леса и парки. Детские площадки все еще будут закрыты, возможность участвовать в религиозном богослужении (при условии соответствующих ограничений: 1 человек на 15 кв. м), дети старше 13 лет смогут общаться без присмотра взрослых, вступают в силу новые правила торговли (в помещениях до 100 кв. м - 4 человека на один кассовый аппарат; более 100 кв. м - 1 человек на 15 кв.м помещения).
Решение о переходе к следующему этапу будет приниматься на основе анализа увеличения заболеваемости, эффективности здравоохранени и выполнения санитарных инструкций ответственными лицами.
Напомним, в Польше 8 апреля зафиксировали наибольшее количество смертей за сутки с начала вспышки коронавируса.
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Правительство Польши приняло решение об ослаблении с понедельника, 20 апреля, карантинных ограничений, введенные в связи с пандемией коронавируса.
Об этом в четверг объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина.
Премьер Польши представил правительственный план постепенного ослабления карантина под названием Новая нормальность.
— Коронавирус все еще очень сильно ограничивает жизнь в Польше, но с понедельника мы будем медленно размораживать нашу повседневную жизнь, - сказал Матеуш Моравецкий.
План ослабления карантина предусматривает четыре этапа.
Первый этап стартует 20 апреля и предусматривает: возможность выходить на прогулки (при сохранении социальной дистанции), будет открыт вход в леса и парки. Детские площадки все еще будут закрыты, возможность участвовать в религиозном богослужении (при условии соответствующих ограничений: 1 человек на 15 кв. м), дети старше 13 лет смогут общаться без присмотра взрослых, вступают в силу новые правила торговли (в помещениях до 100 кв. м - 4 человека на один кассовый аппарат; более 100 кв. м - 1 человек на 15 кв.м помещения).
Решение о переходе к следующему этапу будет приниматься на основе анализа увеличения заболеваемости, эффективности здравоохранени и выполнения санитарных инструкций ответственными лицами.
Напомним, в Польше 8 апреля зафиксировали наибольшее количество смертей за сутки с начала вспышки коронавируса.