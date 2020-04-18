Шведская принцесса София пошла работать медсестрой в больницу на добровольных началах.

Об этом сообщает пресс-служба Королевской семьи.

Уточняется, что таким образом принцесса решила помочь государству в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Отмечается, что перед работой София прошла ускоренная курсы при больнице, на которых готовят вспомогательный медицинский персонал. Эти курсы проводят специально для того, чтобы разгрузить во время пандемии профессиональных врачей.

Сообщается, что принцесса Швеции не будет работать непосредственно с пациентами, больными коронавирусом, однако будет помогать персоналу готовить пищу для больных, дезинфицировать инструменты и убирать в помещениях больницы.

Принцесса София является супругой единственного сына правящего короля Швеции Карла XVI Густава принца Карла Филиппа.

Напомним, в течение нескольких месяцев, пока эпидемия разгоралась, шведам разрешали собрания на воздухе до 500 человек, школы и вузы работали в обычном режиме, рестораны и отели принимали гостей, работали бары, парикмахерские, другие заведения сферы услуг.