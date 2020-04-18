Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США предположительно унесет 60-65 тысяч жизней.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Ранее президент США предполагал, что от коронавируса умрут 240 тыс. американцев, а потом ожидал 100 тысяч смертей.

Отмечается, что Дональд Трамп также представил программу помощи фермерам, пострадавшим от пандемии. На эти цели выделено 19 миллиардов долларов. Из них 16 миллиардов будут направлены на прямые выплаты сельхозпроизводителям, 3 миллиарда — на закупку их продукции: овощей, фруктов, молока и мяса.

В последние недели многие американские фермеры были вынуждены уничтожать произведенные ими продукты из-за отсутствия спроса, вызванного эпидемией. Несколько мясокомбинатов остановили производство из-за вспышек коронавирусной инфекции среди сотрудников.

По состоянию на утро 18 апреля, от коронавируса в США умерли 37 тысяч человек.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп 16 апреля представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за распространения коронавируса.