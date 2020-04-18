|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|05:58
|Заход солнца:
|19:45
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:57
|Заход солнца:
|19:57
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.4 грн
|EUR
|29 грн
|29.77 грн
Правительство Италии рассматривает возможность возобновить работу ресторанов, баров и парков с 4 мая.
Об этом сообщает агентство ANSA.
Однако окончательное решение пока не приняли, это сделают на основании рекомендаций специалистов и эпидемиологических данных по следующим двум неделям.
Ожидается, что будут приняты все меры предосторожности. Обслуживающий персонал обяжут использовать средства индивидуальной защиты, на открытых террасах и площадках столики будут размещены с учетом безопасной дистанции. При этом будет сохранен запрет на встречи большими группами, коснется он и прогулок в парках вдали от дома.
Министр образования Италии Лучия Адзолина объявила, что школы, вероятнее всего, будут закрыты до конца учебного года. При этом руководство некоторых областей, в том числе северных, где больше всего зараженных, настаивает на возобновлении производства и работы строительных площадок.
Ранее директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуге заявил, что следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Правительство Италии рассматривает возможность возобновить работу ресторанов, баров и парков с 4 мая.
Об этом сообщает агентство ANSA.
Однако окончательное решение пока не приняли, это сделают на основании рекомендаций специалистов и эпидемиологических данных по следующим двум неделям.
Ожидается, что будут приняты все меры предосторожности. Обслуживающий персонал обяжут использовать средства индивидуальной защиты, на открытых террасах и площадках столики будут размещены с учетом безопасной дистанции. При этом будет сохранен запрет на встречи большими группами, коснется он и прогулок в парках вдали от дома.
Министр образования Италии Лучия Адзолина объявила, что школы, вероятнее всего, будут закрыты до конца учебного года. При этом руководство некоторых областей, в том числе северных, где больше всего зараженных, настаивает на возобновлении производства и работы строительных площадок.
Ранее директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуге заявил, что следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы.